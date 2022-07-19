張家瑋摘港世運首金 領軍1金4銅謝幕 盼助桌球保精英地位

4年一度的世運昨在美國伯明翰落幕，張家瑋在閉幕禮前出戰英式桌球決賽，與年長1歲的埃及隊球手Abdelrahman Shahin爭金。這名港將首局即打出一棒68度響頭炮，其後雖以13：59被扳平，但隨即連贏69：18及65：29，以局數3：1大勝封王。他自上周三起出戰16強，先以局數3：0掃走英國隊球手，繼而以3：1及3：0橫掃巴基斯坦隊及卡塔爾隊球手，終摘得港隊在世運各個項目的史上首金。

首戰大型運動會認受壓 苦練獲回報

張家瑋的啟蒙教練為港隊女將吳安儀父親吳任水，這名新星早在2015年成為世青冠軍嶄露頭角，然而對比當時年少成名，他昨接受本報訪問時承認，這次美國征途壓力更沉重，他說：「來到運動會，氣氛不再一樣，而且出戰世青時仍年輕，現在才真正感受到為港出賽的壓力。」賽會於今屆更換球枱絨布，他透露一直感到難以適應，甚至在4強晉級後要犧牲休息時間，加緊「埋枱」練習備戰決賽，幸最終收穫回報，奪金後更是興奮。

桌球自2014年亞運起被剔走，張家瑋以16歲之齡首奪世青冠軍，卻一直缺乏征戰大型運動會的機會。今年初，桌球被指在明年4月將被「降級」，剔出體院A級精英項目，恐令資源大減。香港桌球總會其後撰文呼籲外界關注，前特首林鄭月娥今年4月在社交網稱，當局因疫下暫不改變A級項目，待明年初再檢視名單，亦因桌球或於2026年或2030年重新打入亞運，盼當局在屆時多加考慮。

教練：體院資源對青訓攸關重要

張家瑋奪金後表示，期望成績有助保留精英地位，隨行教練黃德華除大讚徒弟發揮，賽後亦說：「這面第一金向外界證明，香港桌球手在大型運動會有力奪牌，亦希望能發揮保住精英地位的作用。對於家瑋與更年輕的少青隊來說，他們年資和經驗較少，更需要資助才可出外集訓和比賽，將來為桌球隊接班。」

港隊昨結束今屆世運征途，在桌球、空手術及武術袋走1金4銅，寫下歷來最佳，並於獎牌榜排43位。張家瑋昨與教練出席閉幕禮後，明早凱旋接受隔離，稍後重投訓練備戰年底的業餘世界賽，黃德華稱獲金牌注信心，徒弟未來大賽需以獎牌為目標。至於吳安儀昨在冠軍聯賽首仗，以局數0：3不敵中國球手田鵬飛。