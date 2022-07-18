港足抵日展首操 謝家強勞烈斯歸隊

勞烈斯冀披甲信逼搶有利

港足是次徵召3名中超兵，其中效力淅江隊的梁諾恆及廣州城的陳俊樂，香港足總表示二人同因入境文件尚待處理，歸隊日期尚未確定。勞烈斯則已會合球隊，並隨大軍進行首課操練。這名26歲中堅勢在東亞盃上演大港腳處子戰，稱現時狀態良好，期待為港足披甲，並認同球隊改以逼搶風格應戰，「我們需具備野心，嘗試更加進取，因此採取逼搶十分明智，對我們有利」。

理文25歲翼鋒鄭兆均曾出席上屆東亞盃決賽周，他對經歷傷患後，相隔一年重返港足感幸運，「教練在短時間內給予信任，讓我參與東亞盃。這次是一個好機會，讓我們從對手身上學習」。他提到兩年半前參加決賽周讓他見識中、日、韓球員在速度上的優勢，冀藉此協助球隊抗衡對手。

金英權腸胃炎 勢無緣韓國首擊

此外，韓國隊及中國隊亦先後抵達日本。惟韓國隊中堅金英權日前為蔚山現代出戰韓職後，因腸胃炎入院治療，未隨大軍出發。韓國足總稱，該曾效力廣州隊的後衛不會在名單上被剔除，但可能錯過周三首場對中國隊的賽事。