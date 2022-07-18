車路士季前賽響頭炮 加歷查獲讚重要資產 曼聯5.1億購利辛度

日前加盟車路士的翼鋒史達寧及中堅高列巴尼昨仗缺陣，但球隊藉德國隊鋒將迪姆華拿於55分鐘先開紀錄。5分鐘後，車路士隊友右閘列斯占士回傳擺烏龍被扳平。83分鐘，美臣蒙特在禁區頂「推大位」射入，令球隊以2：1勝CF阿美利亞，在熱身賽旗開得勝。杜曹賽後稱讚干拿加歷查道：「他在訓練中處於高水平。他去季被外借至水晶宮是明智之舉。他在那裏球技大躍進，而且成為英格蘭國腳。此仗是他的一次很好的開始，現在最重要的是他需要習慣我們的踢法。他的工作效率很突出，將能成為球會的重要資產。」

主耶穌連續兩仗建功 阿仙奴割愛

22歲的干拿加歷查去季為水晶宮上陣39建功8球，而所有入球都是來自英超，並有3次助攻，獲選為球會去季最佳球員，而去年11月首次代表英格蘭出賽，已有4頂喼帽。另外，車路士又從阿仙奴回購18歲的牙買加國腳前鋒奧馬利赫捷臣，但據報斥資4500萬鎊（約4.2億港元）從曼城買回守將尼敦阿基被拒後，轉向巴黎聖日耳門後衛派斯奴甘佩比招手。

阿仙奴新兵前鋒加比爾捷西斯，則繼首場熱身賽反勝德乙球隊紐倫堡梅開二度後，昨又於33分鐘先開紀錄，加上翼鋒布卡約沙卡在36分鐘埋齋，向愛華頓派兩蛋完場，主帥阿迪達說：「捷西斯是敵軍的危險人物，他就是我們需要的人。他多才多藝，但我們想培養他成為9號球員。」

曼城3將未符疫苗限制 無緣美國熱身賽

另外，阿仙奴料於日內擲3500萬鎊（約3.3億港元）簽入曼城左路球員辛真高，而其在「藍月」的位置勢會讓予來自白禮頓的古古列拿。此外，曼城守將拿樸迪據報因狀態問題，將不會與後衛史東斯、中場根度簡及翼鋒菲爾科頓前往美國踢熱身賽。據報根度簡只曾接種一次新冠病毒疫苗，與未有打針的史東斯和菲爾科頓，均由於不符合美國入境要求而沒有隨行。