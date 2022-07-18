美國包辦百米跑三甲 王嘉男跳遠封王 中國世界賽首金

27歲的費特卻利去年才由400米轉攻100米，隨即在東京奧運摘下100米銀牌。他今年再接再厲，先在上月創下今年最快的9.76秒，日前在世界賽初賽亦造出9.79秒的佳績。他昨日決賽首95米均落後於比斯，但最終以半步之差反壓對方率先衝線。比斯及布美爾同以9.88秒完成，結果前者快0.002秒獲銀牌。三甲位置由美國隊全數包辦，是該隊繼1983及1991年，第3次壟斷世界賽男子100米三甲。

東奧冠軍積及斯憂受傷棄戰

而意大利隊跑手積及斯初賽晉級後，昨於準決賽開跑前一小時因傷棄戰。意大利隊隊醫指出，該名奧運冠軍的大腿過緊，並發現「可能使肌肉完整性面臨風險，並導致受傷的臨牀情况」。積及斯其後在社交網發文，稱退賽是艱難決定，強調自己渴望征戰世界賽，惟「為了不造成更嚴重的傷患，影響餘下的賽季，我不得不延遲挑戰」。

蘇炳添無緣決賽 姚潔貞今戰馬拉松

至於中國隊名將蘇炳添，在100米準決賽僅以10.30秒排小組包尾，無緣決賽。他賽後表示，賽前一段時間並無系統訓練，是成績欠佳的主因，並透露中國隊在4×100米接力料起用新人，因此他上陣機會不大。日本隊混血「飛人」薩尼布朗則晉級決賽，寫下該隊歷史，終以10.06秒獲第7名。

此外，王嘉男昨在男子跳遠決賽完成首5跳後排第5，但在最後一跳跳出8.36米，戲劇性贏得中國隊今屆首金，亦是隊史在世界賽的首面男子田賽金牌。鞏立姣同日在女子鉛球亦進帳銀牌，連續7屆世界賽有獎牌落袋。中國隊今屆已累積1金1銀1銅。

田徑世界賽今晚將上演女子馬拉松賽事，港隊「長跑天后」姚潔貞將會登場，誓在被譽為「跑者聖地」的尤金力爭佳績。