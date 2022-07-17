體育

港足大軍赴日備戰東亞盃

【明報專訊】港足22名球員（圖）昨午離港赴日本備戰周二展開的東亞盃決賽周，入籍兵謝家強及效力中超球隊梅州客家的勞烈斯較早前抵埗，在當地會合大軍，其餘兩名中超兵陳俊樂及梁諾恆暫未起程。

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