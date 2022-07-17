港足國援老臣 球場續尋價值

文：余瑋、圖：馮凱鍵

四十未屆已不惑 38歲黃洋珍惜機會為港賣命

黃洋由2008年正式來港讀大學，2011年加盟傑志，2012年2月代表港足至今，人稱「大哥」的他去年中到巴林戰畢世界盃外圍賽，自覺已完成在港足最後一仗，「踢完世盃外圍賽已是很好的句號，是時候給年輕球員在亞盃外累積經驗，一直在想要不要主動退出」。直至去年底，大哥對港足生涯不再困惑，「看了多名職業球員因球會退出而失業或轉行的報道，覺得相比他們無得揀，點解我要諗踢不踢港隊？至少我可選擇，應更珍惜每次機會，最後決定港隊揀我就繼續踢」。

心境改變鬥志不減

自覺非球星享受低調

黃洋自3月中先後隨傑志及港足離港出戰亞冠分組賽及亞盃外，港足新帥安達臣於3場亞盃外賽前安排不同球員在更衣室講話，第2場對柬埔寨隊前輪到黃洋，他分享過去一年心境變化，令不少隊友動容，「平時隊長講話都是要團結拼搏等基本嘢，今次我說曾感到困擾，問自己為何38歲仍留在港隊，為什麼堅持？想要多幾頂『Cap帽』，還是更多大賽經驗？首場亞盃外贏了阿富汗隊後，突然意識到仍在港隊的意義，想再贏波打入決賽周」。

黃洋隨年齡增長於球會上陣次數大減，惟在3場亞盃外均正選。面對場外批評，年底滿39歲的他笑言：「我在網上看到有人說U40應該退休，在球會踢得少，應在港隊予其他人機會。年輕球員看了批評或有負面情緒，但我一直不會自覺是球星，只是有得踢就珍惜，畢竟足球是自己鍾意的工作。」大哥至今都無使用Instagram，2013年當選香港足球先生亦沒在網上發文，他解釋：「順景時不想太『膨脹』，盡量寧靜感覺較舒服。」

黃洋因留港修讀足總B級教練牌照課程，也想讓後輩累積經驗，不會出戰東亞盃決賽周，但展望來季，他想繼續提升，「就39歲仍未掛靴，因為想再有進步，符合踢亞洲盃決賽周的水平」。大哥稱渴望參加亞洲盃決賽周，但不會視為必然，新季先在傑志爭取上陣，將來退役留港生活，還是回上海照顧父母，這個獨生子也稱屬未知數，「人生很多事不似預期，所以要多做準備」。

續戰港超迎決賽周 35歲鞠盈智奉獻不望回報

昔日「大連三子」之一的鞠盈智來港16年，當同期國援戰友徐德帥及巢鵬飛先後返回內地，阿智卻留守征戰逾11年。這名下周日滿35歲的中場新季續留冠忠南區，冀保持上陣機會，爭取躋身亞洲盃決賽周一分子，繼續貢獻港足。

「踢多一場就一場」

鞠盈智於2006年由大連來港，2010年10月代表港足至今，上月相隔兩年半再披港足球衣，獲新帥安達臣重用，亞洲盃外圍賽3仗均正選，交出兩次角球助攻。回望過去11年，他說：「我不夠膽說踢得有幾好，但每場每分鐘都盡了力。」阿智在亞盃外與黃洋一前一後撐起港足中場，阿智稱跟這名合作多年的戰友建立默契，「他控球時，我就習慣立即上前幫他」，更形容對方是香港最好的防中，「他在每任港隊教練麾下都是正選，無論態度和執行力一定有過人之處。有球迷質疑我們的年齡較大，是否已有心無力，亞盃外證明表現和年紀沒關係」。

阿智早前表示即使無球會合約和保險，也不介意續為港出戰東亞盃，獲球迷大讚，最終他與南區續約，亦入選東亞盃決選26人名單，繼2019年底再戰決賽周，「只要港隊仍選我，我就會繼續踢。我年紀不細，踢得一年就一年、踢多一場就一場，現在仍好鍾意踢波，不去踢就會錯失機會。今次成績屬其次，最重要給球迷看到港足繼續進步」。阿智亦稱續留南區是為向新目標進發，「我現在目標是想參加明年的亞洲盃決賽周，所以新季要有較穩定的比賽時間保證狀態。我視此為人生唯一機會，失去了就找不回」。

盼未來留港培育新血

阿智透露兩名大連港將戰友徐德帥和巢鵬飛，近年已返回大連及珠海執教低組別聯賽。來港發展轉眼10多年，本身是北方人的阿智稱「整個足球生涯都奉獻給香港」，又笑言現以廣東話交流無難度，「至少講得好過阿鵬（傑志門將王振鵬）」。他現兼職教球會青年軍，期望未來留港當青訓教練，指導新一代球技。