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2022年7月17日星期日
羅拔仔勢4億投巴塞 簡尼證拜仁同意報價 料日內官宣
31歲高列巴尼2.7億上「車」 簽約4年
近百人憾別田徑世界賽 簽證延誤無緣出戰 名宿轟荒謬
陳芷澄美巡邀請賽伙韓將續居第3
周琦復出領國籃亞洲盃挫台出線
港女花雙姝偕兩重劍男將闖正賽
體壇快訊：張家瑋世運桌球闖4強
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港足國援老臣 球場續尋價值
港足大軍赴日備戰東亞盃
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【明報專訊】（請看附圖）
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