體壇快訊：張家瑋世運桌球闖4強

李皓晴伙台將挑戰賽晉4強

香港乒乓球隊大師姐李皓晴昨伙中華台北隊的陳思羽，於匈牙利續戰WTT歐洲挑戰系列賽，二人以局數11：6、11：8及11：5大勝中華台北隊的鄭先知/劉馨尹，殺入女雙4強穩袋獎牌，今鬥日本隊的伊藤美誠及早田希娜。港隊一姐杜凱琹出戰女單8強，以直落3局不敵中國隊的王藝迪。

陳浩源朱文佳四國賽爭金

香港輪椅羽毛球手陳浩源及短肢組港將朱文佳，昨於愛爾蘭舉行的殘疾人羽毛球四國賽報捷。陳浩源在男子WH2組4強以直落兩局21：11、21：15掃走德國隊球手，今與日本隊的東京殘奧冠軍梶原大暉爭金。朱文佳於SH6男單4強被巴西隊球手扳平局數，但決勝局以21：11大捷，將決戰位列頭號種子的英格蘭隊球手。

英女足歐國盃首名闖8強

東道主英超蘭隊昨於女子歐國盃A組煞科戰延續強勢，憑曼聯前鋒艾莉絲亞羅素梅開二度，以5：0大勝北愛爾蘭隊，3戰全勝以首名殺入8強。同組的奧地利隊以1：0小勝挪威隊，力壓對手以次名過關，將與德國隊爭入4強。至於衛冕的荷蘭隊將在明晨C組最後一輪面對瑞士隊，只要不敗便可篤定出線。

柏達臣環法奪分站締里程碑

代表卓克車隊的26歲丹麥籍車手柏達臣，昨在環法單車賽第13站先與兩名車手突圍，再於最後300米大爆發，終以4小時13分03秒率先完成192.6公里山路賽段，首奪三大賽分站冠軍。隨主車群衝線的維基加特獲19名，總成績續居首力保黃衫。