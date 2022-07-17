近百人憾別田徑世界賽 簽證延誤無緣出戰 名宿轟荒謬

肯尼亞跑手賽前3小時「達陣」

世界田徑總會日前表示有374名運動員和工作人員因簽證問題未能入境，縱使賽會從中協調，但截至開賽前仍有99宗個案未解決，當中包括英國隊馬拉松跑手基斯湯臣，這名41歲跑手表示失望，因為全年都為世界賽準備。美籍名宿米高莊遜亦狠批賽會安排失當，「真是荒謬！眾所周知，美國入境簽證可能是最難辦理的簽證，賽會卻沒有提前做好準備」。

受簽證延誤影響的還有肯尼亞短跑好手奧文耶拉，他原定上周一飛抵美國，備戰昨日舉行的男子100米初賽。惟奧文耶拉賽前一日才辦妥簽證，落機後只得約3小時準備。這名非洲紀錄保持者昨在初賽第7組跑出10.10秒，以小組第3晉級，跟個人最佳時間9.77秒仍有距離。

蘇炳添驚險出線 認傷患礙發揮

至於中國飛人蘇炳添昨在100米初賽第2組亮相，跑出10.15秒得小組第5，總成績以0.003秒優勢驚險晉級。他坦承失望，「到美國之後膝蓋和肩膀有些小傷患，雖不嚴重但還是會受到影響」。