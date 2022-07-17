羅拔仔勢4億投巴塞 簡尼證拜仁同意報價 料日內官宣

西班牙《馬卡報》、《體育報》等指出，巴塞早前出價4000萬歐元（約3.17億港元）遭拒，被拜仁還價5000萬；然而巴塞不希望支付全數，因此轉會費調整至4500萬歐元，另加500萬歐元附加條款。預料「羅拔仔」與新東家簽約3年，但巴塞或把合約延長至4年，以便攤長繳付轉會費。拜仁行政總裁簡尼接受德國《圖片報》訪問，亦證實已同意巴塞的報價。

接連訓練遲到「抗議」終如願離隊

料隨巴塞赴美國 沙維簽證未獲批

利雲度夫斯基上周二返回拜仁大軍操練，惟《圖片報》稱這名33歲射手連續3日訓練遲到，疑對球會「擺姿態」進一步施壓要求離隊。「羅拔仔」原定今日在球隊出發美國之行前出席球迷活動，但西班牙傳媒指出，他將於今日飛抵巴塞隆拿，處理轉會的最後程序，巴塞將在日內官宣其加盟。

近年出現財政問題的巴塞，今夏已簽入基斯爾、安達斯基斯坦臣及拉芬夏比洛尼，但受西甲財政公平條例所限，必須出售球員套現才可為3名新兵註冊。近日屢傳遭巴塞力逼答應改投曼聯的法蘭基迪莊，仍出現在巴塞的美國之行名單中。《體育報》報道，巴塞亦不願透過把迪莊剔出赴美名單作為威脅，仍會繼續與他談判。車路士亦向其經理人接洽，商討轉會可能。

巴塞昨啟程往美國準備季前熱身賽，惟西班牙傳媒稱，主帥沙維的入境申請仍未獲批，原因是他過去效力卡塔爾球會艾薩德時，曾隨隊入境伊朗征戰亞冠盃，需得到額外許可證方可入境。

利辛度馬天尼斯抵曼市體測

此外，曼聯已同意以4500鎊（約4.2億港元）羅致阿積士守將利辛度馬天尼斯，24歲的他昨隨經理人抵達曼市，完成體檢及獲批工作證後即可確認來投。