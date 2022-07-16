體壇快訊：杜凱琹挑戰賽晉8強

鄭雅晴女壁16強止步

港隊昨續於美國出戰世界運動會，壁球女將鄭雅晴面對英國隊球手，以局數10：12及7：11敗陣，無緣女單16強。空手道星將劉慕裳及武術隊的楊子瑩、楊頌熹及李泳容，日前合力助港隊以4銅排在獎牌榜58位。賽事下周日閉幕，港隊續於定向及桌球等項目爭佳績。

英新星比確克封王寫歷史

去年於東京奧運稱霸山地賽的英力士車隊22歲英籍新星比確克，昨於環法單車賽第12站展示下坡技術連過4名對手，終以4小時55分24秒衝線首奪三大賽分站冠軍，更成為同一山路賽段最年輕的環法分站王者，37歲英籍老將富美亦在今站摘季，第6名衝線的維基加特續保代表總成績領先的黃衫。

太陽續約艾頓4年

鳳凰城太陽昨按照印第安那溜馬開出的4年1.33億美元（約10.4億港元）報價，與盛傳離隊的23歲中鋒迪安祖艾頓續約。另外，29歲後衛柯士甸李華士以自由身加盟明尼蘇達木狼，簽約1年。3分射手卡度維普爾亦以自由身投丹佛金塊，簽約兩年。