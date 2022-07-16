巴塞為增兵逼迪莊成魔 促離隊成全3將註冊 艾歷臣投曼聯簽3年

曼聯昨有後衛哈利馬古尼復出擔任隊長，面對有葡萄牙隊翼鋒拿尼倒戈的墨爾本勝利，紅魔開賽5分鐘失守，但其後憑麥湯米尼及安東尼馬迪爾各建一功反超前，加上拉舒福特下半場的入球以及對手「擺烏龍」鎖定勝局。曼聯季前熱身賽兩連勝後續留當地，下周二友賽水晶宮。

紅魔兩連勝 勢斥4億簽阿積士後衛

紅魔昨落實與自由身的丹麥隊中場基斯甸艾歷臣簽約3年，亦勢於日內敲定另一新援。荷蘭傳媒報道，獲荷籍教頭坦夏格青睞的阿積士後衛利辛度馬天尼斯同意加盟，料這名24歲阿根廷國腳的轉會費達4200萬鎊（約3.9億港元），將與新東家簽約5年。

然而，同樣曾與坦夏格合作的巴塞隆拿中場法蘭基迪莊卻無意轉戰英超。西班牙《世界體育報》引述消息人士，即使雙方已就轉會費達成共識，但迪莊向隊友表明冀留效，拒加盟新季無緣出戰歐聯的曼聯。曾執教巴塞的朗奴高文更稱一直與迪莊保持聯絡，稱對方「從未想過離隊」。

迪莊的去留問題，亦關乎巴塞在新季能否註冊新援，包括昨落實以5500萬鎊（約5.12億港元）轉會費、由列斯聯加盟的25歲巴西隊翼鋒拉芬夏比洛尼。《世界體育報》稱由於西甲財政公平條例，巴塞必須出售迪莊才可為基斯爾、拉芬夏及安達斯基斯甸臣3名新兵註冊。財困問題嚴重的巴塞亦冀從轉會市場獲利，英國《鏡報》稱管理層將「軟硬兼施」，倘游說迪莊離隊未能奏效，將考慮把對方如遭拋售的烏姆迪迪等5將一樣，剔出美國熱身賽名單。曾競選巴塞會長的費爾沙（Toni Freixa）在社交網站發文，批評管理層利用媒體炒作傳聞以向迪莊施壓。

C朗披曼聯球褲健身暗示留效

至於未有隨曼聯遠征澳洲的射手基斯坦奴朗拿度（C朗），昨穿上曼聯球褲健身，再上載照片到社交網，疑暗示不會離隊。英國《每日郵報》報道，這名37歲葡萄牙國腳拒絕轉戰沙特聯賽，惟仍有意加盟新季出戰歐聯的球會。《馬卡報》稱馬德里體育會有意出手斟介，但C朗的高額薪金勢成障礙。

紅軍星洲碎晶返勝軌

另外，上仗於泰國「雙紅會」出師不利的利物浦，昨晚在新加坡友賽水晶宮打開勝利之門，憑佐敦軒達臣及穆罕默德沙拿各建一功小勝2：0。而阿仙奴明早在美國友賽愛華頓，賽前據報有意收購曼城的烏克蘭隊後衛辛真高，並擬出售表現平平的翼鋒尼高拉斯比比。