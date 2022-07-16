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2022年7月16日星期六
女保特誓破世界賽宿命 單項未嘗金牌滋味 艾蓮湯遜爭逐女飛人
世界田聯重申拒「兩俄」選手參戰國際賽
洪莎莉分享F1工作見聞 冀經歷鼓勵港人勇於追夢
港足決選26將征東亞盃 3中超兵列席 5人首入圍
鄧謝配獅城8強飲恨 放眼世界賽
朱嘉望染疫隔離憾別世界賽
LPGA大湖灣賽低標準10桿晉決賽輪 陳芷澄今爭冠
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巴塞為增兵逼迪莊成魔 促離隊成全3將註冊 艾歷臣投曼聯簽3年
18歲港產小將獲布力般職業合約
法女足兩連勝 鎖定首名闖歐國盃8強
體壇快訊：杜凱琹挑戰賽晉8強
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【明報專訊】（請看附圖）
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