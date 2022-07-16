鄧謝配獅城8強飲恨 放眼世界賽

不敵大馬組合 對賽連勝告終

總教練盼改善把握力

位列4號種子的鄧俊文與謝影雪昨面對7號種子、大馬的吳塤閥/賴潔敏，這對港將首局戰至「刁時」先輸一局20：22，但以21：16扳平局數。世界排名較高的「鄧謝配」在第3局早段領先，惟尾段手握最多5分優勢，先是被追平18：18，再連失3分以18：21飲恨，無緣自去年11月以後重返世巡賽分站4強。

肩負最後希望的鄧俊文與謝影雪8強出局，意味港隊兩個月東南亞征途告終，二人下月挾上屆銅牌身分轉赴日本出戰世界賽。總教練何一鳴總結時，為伍家朗上周於馬來西亞大師賽摘亞，以及「鄧謝配」及李卓耀均曾打入8強感收貨，但承認港將臨場把握力仍待改善，他說：「港隊球員少，影響訓練對抗性，這是一直存在的問題，但仍要設法改善，希望在世界賽能創出佳績。」

朱文佳愛爾蘭殘羽賽闖4強

另外，殘疾人士羽毛球隊昨出戰愛爾蘭國際賽，短肢組港將朱文佳於SH6男單8強擊敗英格蘭隊球手，隊友王鎮炎則不敵另一英格蘭隊對手，無緣4強。輪椅球手陳浩源在WH2組男單B組3戰全勝，直入4強鬥德國隊球手。