港足決選26將征東亞盃 3中超兵列席 5人首入圍

17歲趙聡悟陣中最年輕

曾以行跳級出征盼落場

港足出征東亞盃終獲廣州城中場陳俊樂、浙江隊中堅梁諾恆及梅州客家後衛勞烈斯助陣；傑志連同補選的羅梓駿則有7人入選。落選11名初選球員有5人為亞洲盃外圍賽出線成員，分別為陳肇鈞、費蘭度、黃梓浩、顏樂楓及余煒廉。

主教練安達臣透露，3名效力中超的港將與入籍兵謝家強直接赴日，但梁諾恆因簽證有機會較遲歸隊。港足昨早友賽憑安永佳、黃浩然及簡嘉亨各建功，以3：3打和港超球隊標準流浪。

17歲港日混血中場趙聡悟（Sohgo）是名單中最年輕球員，他去年底為港足U23到日本參加亞盃外，如今以大港腳身分赴日，盼爭上陣機會；18歲中堅曾以行4年前仍為港足U15比賽，對於「跳級」做大港腳，他感恩獲傑志及港足提攜，稱願踢閘或防中以增上陣機會，他說：「面對亞洲強隊，期待和興奮感覺更多，若落場就會搏盡，證明自己值得跳級入選。」27歲左閘姚浩明4年前為港足U23戰亞運，他這次首當大港腳，期待跟「小南國」青訓隊友陳俊樂與梁諾恆並肩作戰。

下周二首擊鬥東道主日本

港足下周二首仗對東道主日本隊，本月24及27日對韓國隊及中國隊。另外，港超隊理文簽入港足中堅馮慶燁及26歲日籍左閘立花稜也。