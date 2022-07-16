女保特誓破世界賽宿命 單項未嘗金牌滋味 艾蓮湯遜爭逐女飛人

牙買加隊女將近年在短跑項目成績彪炳，去年東奧更壟斷100米三甲。艾蓮湯遜當時以破奧運紀錄的10.61秒封后，並蟬聯200米金牌，繼里約熱內盧奧運後再橫掃短跑兩金，成為首名連續兩屆包辦100米及200米金牌的女跑手，亦是繼同鄉傳奇保特後，第2名達成此創舉的飛人。

兩屆奧運包辦5金 盼世界賽圓夢

在奧運賽場展現宰制力，誰知這名30歲「女保特」中學時期只屬平庸之輩，甚至被逐出校隊。直至2012年，升讀牙買加科技大學的她遇上教練法蘭西斯，才漸漸在國內跑出名堂，「當時他（法蘭西斯）對我說，我可以跑得更快，又叮囑我毋須害怕對手，只需輕裝上陣、笑臉迎人，把所有人撼動」。獲恩師悉心栽培，她在2014年大專賽首當飛人，翌年更突破100米11秒大關，獲得代表牙買加隊出戰英聯邦運動會及世界賽的機會，從此閃耀國際賽場。

艾蓮湯遜過去兩屆奧運已累積5面金牌，在兩年一度的世界賽卻未曾在個人項目開齋。她於2015年赴北京出戰200米初試啼聲，以0.03秒之差飲恨得銀牌，其後兩屆轉戰100米均躋身決賽，惟僅與頒獎台擦身而過，今屆務求打破宿命一圓冠軍夢。她的主要對手包括隊友費莎派絲、舒歷卡積遜及新星甘芭尼爾遜。艾蓮湯遜今季在兩站鑽石田徑聯賽100米稱后，包括在世界賽場館Hayward Field跑出本年第3快的10.79秒。不過，她在上月底的牙買加錦標賽屈居於舒歷卡積遜及甘芭尼爾遜之下；該戰缺陣的費莎派絲則在5月跑出10.67秒的本年最快時間。此外，美國隊的謝法遜及賀比絲亦是女子100米的爭標分子。

積及斯傷癒再爭男飛人

男子100米方面，意大利隊的積及斯將挾奧運冠軍之名參賽，他今年3月在室內世界賽60米摘下金牌，但其後受傷患困擾，只在國內賽事寓賽於操，並未亮相鑽石聯賽。美國隊的費特卻利去年從400米轉攻100米後延續強勢，上月更創下9.76秒的今年最快時間，兩人勢繼東奧後再決高下。