史達寧4.7億上「車」 隨軍美國開操 簽約5年 獲蒙特譽未來領袖 杜曹盼續添兵爭冠

入主車路士一個半月的新班主保亞利終出現首簽，宣布羅致27歲的史達寧，據報其周薪達30萬鎊（約280萬港元）。他近10年先後加盟利物浦及曼城，這次落實加盟上季「三哥」，他說：「我在過去的職業賽生涯已有不少成績，但仍渴望得到更多，期待為車路士再有貢獻。」史達寧孩提時隨母親由牙買加移居倫敦西北部區域尼斯登，他說：「倫敦是我的家，我所有的都在這裏開始，現在為能每周在親友面前比賽而雀躍。」他又不忘感謝效力7年的曼城，「我20歲來到曼城，今天已由年輕人成為一個男人。多謝曼城無盡的支持，能穿起曼城戰衣是一種榮耀。」

車路士中場美臣蒙特稱讚史達寧是一個頂級球員，他說：「我有幸在英格蘭隊與他並肩作戰，他曾以隊長身分率領隊友，我獲益良多。」蒙特又特別提及後衛魯迪格和安達斯基斯坦臣離隊，擔心會帶來不穩定，但史達寧的來臨，「絕對可成為球隊新領袖」。

後防急需引援 高列巴尼阿基勢來投

車路士早前因俄籍班主艾巴莫域被制裁而受牽連，杜曹亦指出：「我們早前遭制裁，並失去一些有經驗的主將，已落後對手，簽入史達寧展示球會的野心。我們的目標是增強競爭力，若沒有高質球員加盟，休想成為英超冠軍。」這名德籍名帥又強調道：「球隊現在優先考慮為後防增兵，那已不是秘密了。」盛傳車路將於日內斥資3400萬鎊（約3.2億港元）收購拿玻里中堅高列巴尼，並很有機會回購曼城的尼敦阿基。

湯馬士柏迪返阿仙奴大軍訪美

另外，阿仙奴昨公布33人訪美大軍，當中包括被英媒指涉及強姦案的29歲中場湯馬士柏迪。「兵工廠」將在美國友賽愛華頓、奧蘭多城和車路士。而熱刺前晚作客挫韓職明星隊後證實，新兵中場比蘇馬及門將費沙科士打感染新冠病毒。巴塞隆拿則在首場熱身賽，與西班牙第5級別聯賽球隊UE Olot各一言和，而翼鋒奧士文尼迪比利已簽新約兩年。