體壇快訊：李皓晴伙台將挑戰賽晉8強

東方主場戰亞協跨區4強

亞協盃昨完成淘汰賽抽籤，港超代表東方龍獅將在9月6日的跨區4強主場迎戰中亞區勝方，對手為烏茲別克球會索迪亞拿或塔吉克的FC古贊。若成功晉級，東方會於10月的跨區決賽主場出擊。此外，香港足球隊昨補選傑志後衛羅梓駿入東亞盃決賽周初選名單。

安必特轉籍獲法國護照

NBA球隊費城76人的喀麥隆籍球星安必特，昨宣布取得法國護照，外界料法國隊若順利出線明年的男籃世界盃，這名28歲中鋒有望首次代表法國隊出戰。男籃亞洲盃方面，中國隊憑前鋒顧全攻入全隊最高22分，在B組次仗以80：79險勝巴林隊，暫1勝1負排第3位。

回歸盃青籃賽接受報名

南區3×3回歸盃青少年籃球賽下月21日於鴨脷洲公園籃球場舉行，香港籃球隊名宿翁金驊旗下球會為賽事執行機構，他稱去年的東京奧運增設3人籃球賽，顯示這項目將成未來發展重點，希望香港能有足夠實戰機會。賽事設男、女子U12、U16及U19組別，昨起接受報名。

維基加特首贏分站穿黃衣

珍寶車隊昨於環法單車賽第11站發揮團隊精神，多次試探進攻後，由25歲丹麥籍車手維基加特突圍，終以4小時18分02秒完成151.7公里山路賽段，個人首奪環法分站冠軍。斯洛文尼亞籍的普加查慢2分51秒排第7，將代表領先車手的黃色戰衣讓予維基加特，三連霸現暗湧。