張家朗江旻憓領銜征世界賽 總教練未為麾下訂目標 信輕裝上陣利發揮

連翊希朱嘉望佘繕妡女重爭入正賽

張家朗蔡俊彥江旻憓下周亮相

張家朗上月中於韓國重奪失落6年的亞洲冠軍，凱旋隔離再留港調整兩星期，便與各個劍種的戰友分途趕赴西班牙及匈牙利集訓，前天齊集開羅適應賽場。一連9天的世界賽今日先演女子重劍及男子佩劍小組賽。女重世界第7的江旻憓前天抵埗，因世界排名優勢免戰預賽，會待下周一才亮相正賽，其東京奧運戰友連翊希、朱嘉望及佘繕妡領銜，今日率先登場衝擊個人賽正賽資格。高踞男子花劍世界第1的張家朗，與世界第7的蔡俊彥同樣直入個人賽正賽，下周三始會登場。

總教練鄭兆康前天與江旻憓飛抵開羅，他透露眾將抵埗後精神及狀態不俗，賽場環境亦理想。不過，當被問及今行目標時，他不欲令徒弟受壓，只說：「只要專注和集中，自然能發揮應有水平，希望他們不用顧慮太多，輕裝上陣爭取好成績。」港隊在3年前的世界賽，憑江旻憓歷史性於女子重劍個人賽摘銅，成為首名於這個最高舞台奪牌的港將，張家朗再於去年東京奧運奪金創造另一歷史，二人均被視為衝擊世界冠軍的大熱，亦會在下周分途領軍衝擊團體賽獎牌。