何詩蓓傷癒下月復出 拍廣告自嘲沒天分 留港鋪路衛冕世冠

笑言拍攝與練水「不一樣辛苦」

暫以訓練為主 放眼巴黎奧運

何詩蓓去年於東京奧運收穫兩面銀牌，於同年底的短池世界賽亦勇奪2金1銅，並在200米自由泳打破世界紀錄，寫下本港泳壇歷史。賽場上的優異表現，令24歲的她得到廣告商青睞。她昨日出席其主演的保險廣告首映禮，笑說拍攝廣告與訓練相比，是「不一樣的辛苦」，「幸好這次拍攝內容都是游水，是我的範疇以內。拍攝後知道自己沒有演技及配音天分，還是專注游泳好了」。

何詩蓓今年5月底訓練時弄傷腳踝，雖一直維持訓練，惟與團隊商討後棄戰長池世界賽。她稱縱使錯過爭奪世界冠軍的良機，感到少許失望，惟表示在非奧運年會以訓練為主，「不會給自己太多壓力，不可能每年表現都一鳴驚人。我的想法比較長遠，若休戰能讓腳患更快康復，把目光放在2024年（巴黎奧運），便會選擇棄戰」。

近日返港完成隔離的何詩蓓，透露目前已恢復正常訓練，每日由物理治療師觀察情况，下月的香港公開錦標賽將成為其復出戰，「好期待，始終今年未比過賽」。她又說，暫以香港作為訓練基地，10月至11月分別到德國、加拿大及美國參與世界盃分站，12月在澳洲舉行的短池世界賽再衝金。她又稱若時間許可，下周或親赴港九學界游泳第一組（D1）賽場，為母校聖保祿中學師妹打氣。

FINA跨性別新體制受關注

盼委員身分助發聲

何詩蓓上月亦當選國際游泳聯會（FINA）運動員委員會成員，期望未來4年將泳手聲音帶到該決策組織。FINA上月宣布禁止12歲後變性的泳手參加女子組賽事，並研究日後增設公開組賽事予跨性別泳手。何詩蓓稱未有參與有關決定，惟估計將有份參與相關討論，「這件事很新，很多細節還在討論當中。看看到時能否得出對所有人公平的方案，始終我們不想把任何人排除在外」。

此外，香港游泳總會宣布下周日在體院閉門舉行的短池計時賽，已獲FINA認可為短池世界賽達標賽，歐鎧淳、陳健樂、卓銘浩、劉紹宇等港將屆時均會出戰。