足壇快遞：德女足闖歐國盃8強

【明報專訊】女子歐洲國家盃昨續演分組賽，德國隊於B組次輪以2：0輕取西班牙隊，兩連勝得6分，提早出線8強，同組的丹麥隊以1：0險勝芬蘭隊，打開勝利之門，與最後一輪對手西班牙隊同得3分，而芬蘭隊則0分包尾。
朗尼任華盛頓主帥
美職球會華盛頓聯隊昨宣布委任朗尼為教練，但因這名36歲英格蘭隊前隊長仍未獲發工作證，所以暫續由看守教練查特艾殊頓領軍。英國傳媒指朗尼這份工作象徵其執教生涯倒退，他反駁稱對方「對美職有點不尊重」。此外，30歲的阿仙奴名宿韋舒亞落實回巢執教U18青年軍。
烏超聯8‧23復賽
烏克蘭雖被俄羅斯入侵4個半月，但其體育部長昨宣布，烏超聯賽將在8月23日復賽，但將沒有球迷入場觀戰，而場館將配備防空警報，甚至會成為避難所。烏國體育部長說：「烏超復賽像其他國內體育比賽一樣重要。我們定會一直競爭、歡呼、戰鬥和爭勝，不會停下來。」
萊切班主收豬頭恐嚇
新季重返意甲的升班馬萊切，昨發表聲明支持疑受恐嚇的班主達美安尼。身兼律師及大學教授的達美安尼，日前分別在住所及辦公室外發現豬頭，當地警方已展開調查，暫未有人被捕。至於國際米蘭作客友賽瑞士超球隊盧加諾，有新加盟的車路士借將盧卡古任正選，並憑射手拿達路馬天尼斯梅開二度以4：1大勝。AC米蘭名宿恩沙基則復出，執教意乙球隊里賈納。