足壇快遞：德女足闖歐國盃8強

朗尼任華盛頓主帥

美職球會華盛頓聯隊昨宣布委任朗尼為教練，但因這名36歲英格蘭隊前隊長仍未獲發工作證，所以暫續由看守教練查特艾殊頓領軍。英國傳媒指朗尼這份工作象徵其執教生涯倒退，他反駁稱對方「對美職有點不尊重」。此外，30歲的阿仙奴名宿韋舒亞落實回巢執教U18青年軍。

烏超聯8‧23復賽

烏克蘭雖被俄羅斯入侵4個半月，但其體育部長昨宣布，烏超聯賽將在8月23日復賽，但將沒有球迷入場觀戰，而場館將配備防空警報，甚至會成為避難所。烏國體育部長說：「烏超復賽像其他國內體育比賽一樣重要。我們定會一直競爭、歡呼、戰鬥和爭勝，不會停下來。」

萊切班主收豬頭恐嚇

新季重返意甲的升班馬萊切，昨發表聲明支持疑受恐嚇的班主達美安尼。身兼律師及大學教授的達美安尼，日前分別在住所及辦公室外發現豬頭，當地警方已展開調查，暫未有人被捕。至於國際米蘭作客友賽瑞士超球隊盧加諾，有新加盟的車路士借將盧卡古任正選，並憑射手拿達路馬天尼斯梅開二度以4：1大勝。AC米蘭名宿恩沙基則復出，執教意乙球隊里賈納。