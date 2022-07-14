巾幗判官衝破足壇性別界限 3女球證破天荒世盃執法 加倍努力抗男權霸凌

FIFA將打破過去21屆世界盃的歷史，在卡塔爾世盃起用6名女裁判，當中3個球證是38歲的法國人花柏芝（Stephanie Frappart）、36歲的日本人山下良美（Yoshimi Yamashita），以及33歲的盧旺達人梅簡珊嘉（Salima Mukansanga），這象徵女裁判的地位提升。花柏芝早在2019年執法歐超盃後稱，此役對爭取兩性平等是意義深長，而領軍挫車路士的利物浦的領隊高普也說：「終在這賽事出現了，由一名女子執法這場重要的比賽是很聰明的決定，我為我們能置身在歷史性一刻而感到高興。」

全球逾800女球證 體能要求看齊男性

花柏芝斐聲國際，但須感恩前人種樹。據非官方資料，奧地利人姬蓮嘉（Edith Klinger、見表）早於1930年代中活躍於執法兩性足運，但延至1999年，瑞士才成為首個有女球證執法男足頂級聯賽的歐洲國家，而五大聯賽中，德甲和法甲分別至2017和2019年才起用女球證，意甲日前則宣布會在下季跟隨。另據FIFA去年數據，各地足總的總註冊裁判為2823人，其中822人是女性，佔29.12%，FIFA女子球證首腦薛芝（Kari Seitz）說：「我們不會因為女性身分，就讓她們成為女球證。她們必須像男球證般體能過關，具備有關的技術能力，才能獲得職位。」

執法挑戰重重 遭辱罵致以淚洗面

然而，女球證風光背後近年仍是膽戰心驚。愛爾蘭籍業餘女球證富莉，在國內一場U12兒童賽事執法後道出其噩夢，她說：「兩軍領隊都不滿我的執法，兩個高大健碩的男人向我粗言穢語，破口大罵。我身高只有5呎3吋，驚慌得很，不知如何是好。我賽後坐在一旁，不斷哭了45分鐘。那些成年人從沒指導小孩子須尊重球證，這是最大的問題，教育是最重要的。」

言行攻擊層出不窮 女球證不甘下風

或許富莉是幸運的一個，5月的一場巴西國內賽事，有女球證向一名球員出示紅牌後，對方作勢施襲，她不斷驚恐退後，幸該球員被及時制止。有女球證則備受侮辱，例如有球員被吹罰後感到不滿，喝斥她道：「返回廚房吧！」另一稍有姿色的女球證在摘下球員名字時，對方語帶輕佻、不懷好意地說：「不如也記下我的電話號碼。」對當事人來說實是一種侮辱和尷尬的事情，但亦有女球證不甘下風，強調「執法時所有能力，都必須是男球證的兩倍」。