體壇快訊：傅家俊復出首擊無緣出線

黃鎮廷歐挑戰賽首圈出局

WTT歐洲挑戰系列賽昨於匈牙利上演正賽，港乒一哥黃鎮廷在男單首圈以局數1：3不敵美籍球手簡勒出局。混雙方面，港隊兩隊組合皆在首圈出局，當中黃鎮廷/杜凱琹與中國隊的王楚欽/王曼昱激戰43分鐘後以局數2：3飲恨吞敗，何鈞傑/李皓晴則以1：3不敵德國隊組合。

英內政部不起訴法拉偷渡

英國隊長跑名將法拉日前在社交網上載個人紀錄片預告，承認童年以偷渡身分入境英國。英國內政部昨確認，不會起訴這名曾四奪奧運金牌的39歲名將，新任財政大臣查學禮（Nadhim Zahawi）更稱讚對方的經歷能啟發世人。另外，中國隊七項全能女將鄭妮娜力周二證實因食物中毒，退出明日在美國舉行的田徑世界賽。

美女排名將街頭遇襲骨折

曾領軍勇奪2008年北京奧運銀牌的美國女排名將格絲（Kim Glass），上周六在洛杉磯遭襲擊致臉頰骨折。涉施襲的男子遭途人制服，其後被捕。37歲的格絲昨在社交網上載片段，顯示其左眼腫脹，但強調視力未有受損。另外，巴西隊昨在世界女排聯賽8強，以局數3：1挫日本隊闖4強，中國隊今晚則與意大利隊爭晉級。