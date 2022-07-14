美女籃主力遭俄控藏毒歸國無期 占士轟白宮營救不力

加利娜2月於莫斯科被捕，俄羅斯海關聲稱在其行李中發現裝有大麻油的電子煙，而加利娜上周出席第2次聽證會時，首度承認一項非法持有毒品的控罪，據稱該指控最高可判囚10年。美國國務院也認定這名WNBA星將遭受俄方的「不當拘留」，加利娜也去信白宮，請求總統拜登確保自己獲得釋放。

此事引起體壇關注，NBA球星勒邦占士近日在節目《The Shop: Uninterrupted》暗示美國當局營救不力，「如果加利娜現在回來，會怎麼想美國？假如換成是我，我會思考還要回去這個國家嗎？」不過，占士隨後於社交媒體再作補充，表示自己無意抨擊美國，他說：「我的意思是加利娜被扣押逾100日，心中應有很多情緒和想法而已。」

另外，孟菲斯灰熊昨在夏季聯賽以 120：84擊敗布魯克林籃網，追平丹佛金塊在2007年創下的賽會單場得分紀錄。至於FIBA男籃亞洲盃周二假印尼開鑼，B組的中華台北隊在揭幕戰以102：84挫巴林隊，中國隊則以81：93不敵韓國隊。