40歲費達拿暗示將掛拍 25年來首失世界排名 自覺不再需要網球

費達拿上周亮相溫網中央球場百周年紀念儀式，當時未透露復出時間表。不過，荷蘭傳媒《每日匯報》昨刊出他的專訪，被外界解讀為掛拍的一次預告。這名20項大滿貫得主說：「我喜愛勝利，但當你不再具備競爭力，最好就此作結。我自覺不再需要網球，反而為家庭軼事而開心，例如兒子做對了一些事，又或者女兒放學回來，告訴我取得好成績。」

養傷逾年積分歸零

若失競爭力寧願告別

費達拿於1999年首戰溫網，去年8強止步後再為膝傷施手術，一直養傷至今，今屆亦要首度缺席這項草地大滿貫，他笑說為要改於電視機前觀戰，為此感到奇怪。男子網球聯會（ATP）昨公布最新一期排名，費達拿的排名積分已歸零，是25年來首次沒有世界排名。下月滿41歲的他表示，網球是自己的象徵之一，但絕不是全部，他又說：「沒有一項事業可以永續，我希望繼續有動力去保持成功，但或者這目標可在場外達到。」

費達拿於1998年轉投全職球手行列，20項大滿貫男單錦標中包括8項溫網冠軍。他過去一年養傷期間，主力旗下慈善基金工作，但仍不時上載練習片段到社交網。他在今年2月答允出戰9月展開的利華盃，原本有望與拿度合作雙打，據報亦會主場出戰10月開打的瑞士室內公開賽。

佐高域21「貫」凱旋

妻不滿記者標籤反疫苗

至於剛贏得溫網男單錦標賽的佐高域，昨已返回家鄉塞爾維亞慶祝第21次稱霸大滿貫，獲大批國民現身活動撐場。他因拒絕接種新冠疫苗，或無法出戰下月開鑼的美國公開賽，網球雜誌《Racquet Magazine》編輯Ben Rothenberg在社交網以反疫苗形容佐高域，令佐高域的妻子Jelena大怒，反擊稱丈夫「只是為自己的身體作最好的選擇」。