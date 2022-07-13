傑志簽東方雙將備亞冠 新季共3新兵 朱志光稱陣容注新鮮感

月底赴韓集訓

中堅艾華度短期內入籍

傑志有8名球員約滿離隊，包括港足代表謝家強、陳肇鈞及韓籍後衛朴俊炯等，另有小將陳晉一赴西班牙試腳，新季一隊28人有3名新兵，分別是29歲中場米基爾及33歲中堅艾華度，以及下月初才歸隊的28歲晉峰左閘佐敦布朗。艾華度若戰亞冠需以外援身分，但他短期內將取特區護照入籍。而剛約滿東方的舊將費蘭度亦有跟操。

傑志於亞冠16強對泰國球隊巴吞聯，暫定本月26日赴韓集訓，將與韓職球隊FC首爾及仁川聯等踢5場友賽。「藍鳥」離隊球員比新兵多，會長伍健亦稱為控制開支，需調整部分球員薪金，故班費與上季約2000萬相若。朱志光認為調整陣容可注入新鮮感，「陣容若持續2、3年不變，效果一定會失敗」。兩名中堅謝家強及朴俊炯離隊、以及中場巴爾拿停賽，朱志光透露於亞冠16強除了或起用艾華度，亦考慮安排老將羅拔圖由右閘移任中路。

傑志中心營養餐廳醫務中心啟用

伍健冀小將注重飲食發展體格

此外，在石門的賽馬會傑志中心自2017年起擴建，受疫情影響延至最近將完工，營養餐廳及跟香港中文大學合作的醫務中心已投入運作，包括季前集訓每日為一隊球員提供早、午餐。醫務中心斥資逾1200萬元，提供物理治療等服務，設多部專業器材助球員復康和提升狀態，伍健冀向青年球員灌輸飲食自律及發展體格的重要性。

另一港超隊理文昨宣布簽入巴西籍前鋒艾華頓，披8號球衣。這名31歲東方龍獅舊將來港落班將滿7年，9月申請入籍香港。