坦夏格領魔響頭炮 泰國雙紅會友賽炒利物浦 增兵未報捷

兩軍昨披新季球衣迎季前首擊，曼聯由中場般奴費南迪斯任隊長；利物浦有哈維艾利洛等副選上陣，日前操練不適的新兵達雲紐尼斯下半場後備上陣。紅軍初段多次攻門被迪基亞化險為夷，曼聯至12分鐘憑查頓辛祖先開紀錄，其後再有費特及安東尼馬迪爾於3分鐘內各建一功，加上法根度柏利斯查換邊後埋齋，終以4：0大勝。

迪莊來投無望 轉斟柏利迪斯

與此同時，曼聯在收購巴塞中場法蘭基迪莊未見進展。意籍轉會記者羅曼奴稱雙方同意轉會費為6500萬歐元（約5.1億港元），連同浮動獎金條款料高達8500萬歐元。然而25歲的迪莊據報屬意續戰西甲，巴塞早前亦因疫情仍未支付近1800萬歐元薪金，以致轉會談判停滯不前。迪莊上月稱期望與盛傳加盟的拜仁慕尼黑前鋒羅拔頭利雲度夫斯基合作，「羅拔仔」昨返回拜仁報到，有傳將在本周落實轉會巴塞。

西班牙傳媒報道，包括曼聯新任行政總裁李察阿諾特等兩名高層已前往西班牙，將與巴塞管理層會面商討轉會。坦夏格在「雙紅會」前出席記者會，拒評論曾在阿積士共事的迪莊，「我不會談論與其他球會仍有合約的球員，但我們仍尋找中場及進攻球員」。法國《隊報》則報道，曼聯擬改為收購阿根廷國腳柏利迪斯。自2019年加盟PSG的柏利迪斯，上季法甲僅上陣15場，據報與另外10人遭棄用，並遭標價3500萬歐元（約2.76億港元）拋售，惟紅魔勢需面對祖雲達斯爭奪。紅魔亦有意斟介史特加的25歲奧地利隊射手沙沙卡拉積錫，以及上季外借至阿積士的RB萊比錫新星波貝比。

舊將拿尼投墨爾本勝利 周五勢倒戈

另外，上季遭曼聯外借至巴甲法林明高的26歲中場安達斯彭利拿，昨落實以約1180萬歐元轉會費加盟富咸。曾於2007至2015年效力曼聯的葡萄牙前國腳拿尼，昨宣布以自由身加盟澳職球隊墨爾本勝利，有望在周五友賽倒戈。這名35歲翼鋒上季效力意甲球隊威尼斯，未能領軍護級後解約離隊。而將前往美國備戰新季的曼城，昨宣布與中場洛迪卡斯簡迪續約5年。