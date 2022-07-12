體壇快訊：何宛淇謝德樺世盃奪金謝幕

港10月辦世界桌球大師賽

香港桌球總會昨公布，10月6至9日在紅館舉行世界大師賽，預料傅家俊及吳安儀將主場出賽。2017年，桌總於灣仔新伊館舉行國際賽，邀得奧蘇利雲、施比等球星東來，至於今屆詳情待落實。

台力士世運破深蹲世績摘銀

世界運動會在美國當地時間周日上演第3天賽事，中華台北隊名將楊森出戰舉重健力男子超重量級，先於深蹲舉重做出440公斤打破世界紀錄，連同臥推舉的322.5公斤及硬舉的332.5公斤，獲107.68分，以0.24分之差屈居烏克蘭隊選手之下摘銀。

F1調查奧地利站車迷遭歧視

世界一級方程式賽車（F1）前晚上演奧地利站，由法拉利的陸奇尼反壓紅牛的韋斯塔本封王。賽會其後發聲明表示將調查有車迷涉遭種族歧視，摘季的平治「黑帝」咸美頓認為再現歧視事件令人失望。

籃網尋第3方球會交易艾榮

ESPN報道，布魯克林籃網近日與洛杉磯湖人重啟球星艾榮的交易談判，惟籃網無意以對等薪酬換來湖人的韋斯特布克，正尋求其他球隊加入達成三方交易。此外，籃網昨與控衛米斯續約2年，合約總值1450萬美元（約1.1億港元）。

法國女足歐國盃大勝響頭炮

法國隊昨於女子歐國盃D組首輪，憑巴黎聖日耳門中場姬約露上半場大演「帽子戲法」，以5：1大勝意大利隊旗開得勝；同組的比利時隊以1：1言和冰島隊。B組明演次輪，8屆盟主德國隊在榜首戰惡鬥西班牙隊，力爭兩連勝。