港足補選中超兵迎東亞盃 安達臣再質疑內地球會拒放人 勞烈斯將歸隊

港足上月到印度戰畢亞盃外不足一個月，昨起一連5日於將軍澳足球訓練中心復操，準備下周二至本月27日在日本出戰東亞盃決賽周，對陣中、日、韓3隊。港足主帥安達臣稱本想以亞盃外原班陣容出戰，但部分球員有不同原因未能出賽。33名初選球員只得19人出席首日操練，缺席14人中，據悉安永佳等6名傑志球員要備戰下月中的亞冠盃16強，周四才會合港隊。理文的顏樂楓、余煒廉及黃俊皓因傷料要退隊；東方龍獅有黃梓浩缺席。約滿暫未落班的謝家強、陳肇鈞、費蘭度及李嘉耀均沒現身，安達臣稱謝家強身在英國，將直接赴日歸隊，港足正、副隊長黃洋及葉鴻輝分別因留港讀教練牌照課程及以家庭原因而未入初選，有機會改由中堅謝家強或馮慶燁出任隊長。

14人缺席首操 傑志6將周四回歸

安達臣早前為亞盃外點兵，炮轟中國球會拒放行港將，東亞盃初選名單原本無北上港腳，但中超延遲第2階段聯賽至下月初開賽，以配合中國隊備戰東亞盃，安達臣稱爭取徵召3名在中超落班的港將，包括廣州城中場陳俊樂、浙江隊後衞梁諾恆及梅州客家中堅勞烈斯。他稱3人均願意為港足出賽，但提及未跟相關球會解決球員簽證等問題，質疑內地球會不希望港足能派較强陣容對國足，「我不理解這說法，若屬實的話，我會對中國足球很失望」。

周五決選翌日啟程 孫銘謙籲嚴防日本

香港足總其後宣布補選他們入初選名單，並收到梅州客家電郵同意讓勞烈斯歸隊。勞烈斯稱對獲徵召感高興，感謝球會支持。港足周五公布決選名單，周六起程到日本。對於東亞盃目標，安達臣稱會盡力爭取佳績，同時讓部分球員累積大賽經驗。港足昨操練約兩小時，有不少逼搶練習，安達臣不時高呼「Attack」（進攻），提醒麾下保持進取心。22歲前鋒孫銘謙於2019年底到韓國參戰上屆東亞盃決賽周，對日本隊後備入替。對於有機會再參與這賽事，他稱「關關難過關關過」，提及日本隊用球及控制節奏能力皆強，要仔細部署。