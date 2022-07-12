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2022年7月12日星期二
佐高域溫網締四連霸 21貫賀結婚周年 認難征美網追拿度紀錄
梅利昔日揭自殘 基茲奧斯扭轉人生返正軌
復出首擊梗頸四 李慧詩滿意成績 久別賽場多時 奮力返最高水平
C朗缺席曼聯澳洲行 坦夏格雙紅會前稱非賣品
迪比利留效巴塞將簽約兩年
勢以年薪785萬掌華盛頓聯 朗尼未獲工作證料暫任顧問
電視精選
港足補選中超兵迎東亞盃 安達臣再質疑內地球會拒放人 勞烈斯將歸隊
國足U23小將領銜 戴偉浚入選勢倒戈
體壇快訊：何宛淇謝德樺世盃奪金謝幕
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【明報專訊】（請看附圖）
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