C朗缺席曼聯澳洲行 坦夏格雙紅會前稱非賣品

普巴落實返祖雲簽約4年

C朗據報已向曼聯提出有意在今夏離隊，一直未歸隊復操的他並沒隨隊遠征泰國展開季前熱身賽之旅，今晚無緣與利物浦交戰。英國《每日郵報》報道，曼聯明日轉赴澳洲，備戰周五作客墨爾本勝利的友賽，這名37歲葡萄牙隊球星同樣不會隨行。不過，盛傳將加盟紅魔的丹麥國腳基斯甸艾歷臣，有望趕及隨行與球迷見面。

英國《太陽報》報道，C朗在申請離隊前夕，獲一筆來自會方的6位數字英鎊獎金，有關金額涉及肖像權及射手獎金的條款。惟知情人士向該報透露，C朗早在數周前已表明離隊立場，相信與獎金問題無關。

對於C朗的去留，坦夏格今晚上演領軍首擊前，昨在賽前記者會表明立場：「C朗是我未來計劃的一部分，期待與他合作，我們曾有很好的對談，他無疑是己隊的非賣品。」至於上月約滿離開曼聯的29歲法國隊中場保羅普巴，昨正式轉投祖雲達斯，簽約4年，穿起10號球衣。

熱刺抵韓 孫興慜迎隊友

另外，熱刺明晚作客友賽韓職明星隊，大軍前晚飛抵首爾，已身處當地的韓國隊球星孫興慜更舉牌接機兼準備禮物，歡迎隊友來到其家鄉。熱刺今夏已簽入5名新援，包括李察利臣及比蘇馬等4將均有隨隊。