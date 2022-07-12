復出首擊梗頸四 李慧詩滿意成績 久別賽場多時 奮力返最高水平

或最後一次出戰國家盃

李慧詩於凱林賽首圈以小組首名直入次圈，師妹楊礎搖在另一組排第6跌入復活賽，其後以小組第3身分出局。李慧詩於次圈排第3衝線踩入決賽，她在壓軸戰原本守在內檔第3位，惟接連被對手從外檔趕過，終以「梗頸四」完賽，東道主車手力壓新西蘭隊及荷蘭隊車手奪金。李慧詩賽後在社交網稱：「久別賽場多時，盡了很大努力去適應這種高速度賽事，我已為成績感滿意。」

港隊去年9月戰畢全運後一直未有出賽，其後獲悉原定今年9月舉行的杭州亞運延期，上月再因疫情放棄在印度舉行的亞洲賽，今站國家盃屬車手們10個月來首仗。李慧詩早前表示會續戰杭州亞運，但在這次國家盃賽後又寫道「有緣再見」，更特別加上「可能」一字，似是未知會否再亮相這項國際賽。

逄瑤楊倩玉麥迪遜賽第6

港隊昨日兵分多路出賽，逄瑤與楊倩玉出戰女子麥迪遜賽，在第10個衝刺圈首名衝線搶得5分，力壓巴西隊及中國隊，在8隊中獲第6名。

男將梁嘉儒出戰全能賽，戰畢4項後獲30分，在23人中名列17。短途男將杜棹熙出戰爭先賽200米資格賽，則只踩出10.531秒，以31名未能出線。