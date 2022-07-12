佐高域溫網締四連霸 21貫賀結婚周年 認難征美網追拿度紀錄

佐高域昨於男單決賽面對首闖大滿貫決賽的基茲奧斯，以4：6先失一盤後以6：3及6：4反超前。二人在第4盤陷入激戰，基茲奧斯多次失誤後情緒失控，進入「搶七」時表現亦受影響，最終佐高域輕鬆以細分7：3奠勝。這名全能球王一貫鬼馬作風，先是從球場草地摘一小撮草放進口中，又「剷草」慶祝歷來七奪溫網。35歲的佐高域累積21項大滿貫男單冠軍，超越仍在養傷的「瑞士天王」費達拿，與打入4強後因傷退賽的拿度只差一「貫」。這名球星獲妻女見證捧盃，兒子則因比賽而錯過這一幕，即使決賽日是8周年結婚紀念，但焦點落在他與基茲奧斯「男人的浪漫」。

反勝基茲奧斯 賽前相約酒吧消遣

二人賽前相約到酒吧消遣，佐高域面對主持追問時連聲求饒，笑稱太太在場，再問下去會為自己添麻煩，然後又深情地舉起獎盃向太太表示：「沒有你，我成就不到這冠軍。紀念日快樂，這是你的禮物。」這名前世界一哥年初因未接種疫苗，在澳洲公開賽展開前遭當局趕走，衛冕夢碎，上月再於法國公開賽8強敗予拿度。被問及達成四連霸的感受時，他感慨地說：「年初以可怕的方式展開新季，但我知道要保持耐性，慢慢便可以重返正軌。孩童時代，我看到森柏斯稱霸溫網，就叫父母買球拍給我。溫網在我心中分量很重，能夠站在這裏奪冠，意義重大。」

衛冕溫網無助排名 拒為美網接種

溫網因俄羅斯入侵烏克蘭，禁止俄國及白俄羅斯球手參賽，遭男子網球聯會（ATP）取消球手積分。佐高域昨日即使衛冕，世界排名已由第3跌至第7，能否出戰下月29日展開的美國公開賽亦成疑。他重申不會為參賽而按美國入境規定接種新冠疫苗，只能寄望當局放寬措施，他說：「老實說我對美國放寬或給予豁免不存厚望，無論我能否參賽，都會先休息數周，然後待美國方面的好消息。」

張帥梅頓絲不敵捷克雙星失冠

溫網女雙昨亦決出冠軍，位列2號種子的捷克組合施妮雅高娃及卡絲高娃，面對中國球手張帥與比利時球手梅頓絲的頭號種子，以盤數6：2及6：4大勝封后，繼今季澳網後再奪大滿貫，亦是這對組合的歷來第5冠。