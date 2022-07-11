雙紅抵泰迎季前賽首擊 票價傳盛惠5500元 杜曹疑恐打亂部署拒C朗來投

利物浦昨抵達曼谷機場，同樣受到像前日曼聯到埗後，有以百計泰國球迷歡迎，其間不時聽到「粉絲」叫喊前鋒穆罕默德沙拿的名字。據報這場「雙紅會」的每張票價高達約700美元（5500港元）。曼聯此役後會到澳洲比賽3場（見表），之後返回歐洲友賽兩支西甲球隊。坦夏格稱，這些熱身賽的好處，是他、教練團及球員之間可以進一步互相了解。他說：「我的工作是建立團隊和改進球隊。我們想踢出球員在控球和無球在腳時，都能展出積極主動的足球風格。」惟他恐怕暫時仍未掌握手上有那些攻兵，理由是盛傳亟欲離隊的C朗，因車路士主帥杜曹反對對方來投下，有機會留隊。

曼聯贊助商傳施壓留用C朗

車路士料5.2億收購史達寧

英國《每日郵報》報道，杜曹下季的心儀進攻組合並沒有C朗，而是夏維斯擔任「假9」，伙拍勢曼城來投的翼鋒史達寧，加上將收購的列斯聯翼鋒拉芬夏比洛尼，又或巴塞隆拿翼鋒奧士文尼迪比利一起攻堅，故此C朗若加盟，便很可能會像上季的曼聯般，規限了拉舒福特、查頓辛祖和格連活特的發揮，並損害球隊的和諧氣氛。此外，傳言贊助商已向曼聯施壓，不能讓仍具叫座力強的C朗離開，使會方陷於兩難。另據報車路士已同意轉會費和浮動獎金條款共達5500萬鎊（約5.2億港元）羅致史達寧，而這名27歲英格蘭國腳也在社交網站留言「我們來了」，料可成新班主保亞利的第1簽。

夏蘭特繼承捷西斯9號戰衣

此外，曼城新兵鋒將艾寧夏蘭特，昨落實繼承了轉會阿仙奴的加比爾捷西斯的9號球衣。英超成立以來，「藍月」曾有10個球員是「9號仔」，三甲射手是95球的加比爾捷西斯、78球的昆尼及41球的迪哥夫。