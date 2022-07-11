體壇快訊：余翠怡世盃重劍個人賽添銅

謝德樺何宛淇世盃全勝晉決賽

香港硬地滾球隊昨續戰葡萄牙舉行的世界盃，日前在BC3級男、女子組個人賽摘銀的謝德樺及何宛淇在雙人賽合伙，分組賽兩戰全勝首名晉級，並在淘汰賽擊敗韓國隊及英國隊，今晨決賽面對法國隊。龍子健、郭海瑩、楊曉林亦在BC1/2級團體賽晉級4強。

俄18選手無緣田徑世界賽

世界田徑聯會上周六公布，18名俄羅斯運動員通過禁藥審查，獲准以中立身分出戰旗下賽事，惟因俄羅斯入侵烏克蘭續被禁賽，意味周五展開的世界田徑錦標賽將沒有俄將參賽。俄羅斯田徑總會目前因禁藥風波遭停權，運動員須申請以中立身分參賽，至今共73人獲批。

台男籃否認瞞疫致中國隊爆疫

中國隊男籃日前於澳洲戰畢世界盃外圍賽後，星將周琦等6名球員被驗出新冠病毒呈陽性，需在當地留醫。中國籃球評論員蘇群質疑，染疫球員或在兩度對戰中華台北隊時被傳染。中華台北籃協反駁指控，強調無隱瞞隊中疫情，批評「傳染論」與事實不符。