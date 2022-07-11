大埔聯賽盃封王 反勝深水埗 兩軍下季齊升超

陳港斌起孖反勝 李恆匯返大埔掌帥

今季本地聯賽因疫情腰斬後，香港足總在球場重開後於5月底起舉行港甲、乙及丙組聯賽盃。大埔及深水埗一路晉級後昨會師港甲聯賽盃決賽。大埔最終由曾效力港超球隊冠忠南區的後衛陳港斌，做「帶刀侍衛」梅開二度，以2：1反勝有梁星耀先開紀錄的深水埗，助昨仗穿上紅衫的「綠戰士」高舉獎盃。

大埔早前已表明下季將升班重返港超，秘書長陳平昨再確認早前約滿理文的助教李恆匯，將會重返大埔任主教練。和富大埔新任主席林奕權透露班費約800萬元，以年輕球員為主，並已羅致兩名未有港超經驗的巴西籍外援。陳平期望有港超經驗的陳港斌和陳曉鋒隨隊升班支援小將。

深水埗料班費500萬 主帥承諾不會欠薪

深水埗主教練高俊基證實已回覆足總將會升班，但承認預算不多，希望至少籌組約500萬元班費，不過強調「球隊高層吩咐我們一定要準時出糧」。他承認不少球員都有正職，期望至少有一半球員能隨隊升班，包括數名有港超經驗球員，但需再溝通，「不能說因為賣交情、賣熱血，就低過最低工資去踢，這是無可能」。教練團則由他聯同潘文迪領軍。