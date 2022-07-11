伍家朗奪亞續追勝利 大馬賽創近年半最佳 盼證「我仲係得嘅」

被列為8號種子的伍家朗，在決賽面對世界排名第45的迪禾道約，他在初段未入局下，一度落後5：9，不過這名港將急起直追，力戰下扳平19：19，惟「刁時」下以20：22先輸一局。

次局戰况激烈，雙方戰至10：10之下，伍家朗隨後連失5分，及後無法縮窄差距，終以15：21再輸一局，屈居亞軍。不過，這是伍家朗自去年1月的泰國公開賽後，再次於世巡賽打入決賽，寫下其一年半內的最佳成績。

這名世界排名23的港將賽後表示，自己在決賽的發揮不算差，但仍有改善空間，「我在關鍵分的處理略有不妥，而第一局落敗之後，更被對手的氣勢壓過」。

認東奧後陷低潮 專注訓練證成果

伍家朗在去年1月闖泰國公開賽決賽，惟東京奧運發生球衣風波並意外分組賽止步，及後成績一直未有突破。他坦承奧運之後陷入低潮，「自去年奧運後經歷了很多，當中壞的事比較多，有些更阻礙我繼續前進。雖然有時會心灰意冷，但我仍渴求成功，我告訴自己只需專注當下的訓練，終有一日會取得成果」。

伍家朗續指，這個亞軍對自己意義不小，「我苦等多時，總算略有所成，可以向支持我的人證明『我仲係得嘅』，我會繼續追求更好成績」。

早前執教韓籍女將安洗瑩的教練黃達明早前轉教港隊，並執掌男單帥印，伍家朗指對方為球隊帶來新思維和衝擊，令球員渴望在新帥麾下有好開始。港隊完成這站賽事後，將轉戰本月12日展開的新加坡公開賽。

安洗瑩首挫陳雨菲封后

至於大馬羽賽女單方面，韓國隊的3號種子安洗瑩在決賽只花38分鐘，便以直落兩局21：17和21：5輕取中國隊的4號種子陳雨菲，贏得今季第2冠之餘，也是她生涯首度擊敗陳雨菲。這名年僅20歲的韓國新星直言為這場比賽準備多時，但對自己奪冠感難以置信，「陳雨菲是很強的對手，我之前研究了她很多場比賽」。