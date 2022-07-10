車路士勢1億鎊「打包」史達寧阿基

薛耶治與經理人分道揚鑣

傳欲投AC米蘭

車路士新一季失去魯迪格及安達斯基斯坦臣這兩名中堅，加上隊長艾斯派古達及左閘馬高斯阿朗素又有意離隊，但同時斟介祖雲達斯中堅馬菲斯迪歷特及西維爾後衛祖利斯古迪都未有進展，英媒稱藍戰士最近改向羅致尼敦阿基，並已跟這名青訓產品談妥個人條款。曼城要求這名荷蘭國腳的轉會費，預計跟史達寧相若同是4500萬鎊，再加500萬鎊浮動條款。

此外，車路士翼鋒薛耶治昨在社交網宣布與合作12年的經理人分道揚鑣，並提及現在希望掌管自己的職業生涯。這名29歲摩洛哥國腳近期與AC米蘭扯上關係，據報他有意仿效前隊友盧卡古重返國際米蘭的做法，將聘律師處理轉會手續。另一倫敦球會熱刺昨落實借用巴塞隆拿法籍中堅基文迪朗格勒一季，成今夏第5名新兵。

祖雲簽迪馬利亞 披22號戰衣

另外，祖雲達斯昨宣布阿根廷隊翼鋒迪馬利亞以自由身加盟，簽約1年及將披22號球衣。法國隊中場保羅普巴昨亦飛抵都靈及現身接受體測，預計日內正式落實二度重返「斑馬軍團」。