陳晉一今赴西班牙試腳 獲第3級球會皇家伊倫聯邀請 或外借1季

名帥艾馬利為該會班主

傑志稱經過一段時間溝通，皇家伊倫聯於前日急召陳晉一到西班牙，希望對方趕及參與周三開始的季前集訓，然後有機會以外借球員身分，為這支位處巴斯克地區的球隊，參與新一季西班牙足協甲組聯賽（Primera Division RFEF）。西足聯於2020年成立，取代過往的西乙B聯賽成為西班牙第3級別聯賽，僅次於西甲及西乙。值得一提是，皇家伊倫聯持有人為阿仙奴前領隊、西甲球隊維拉利爾現任主帥艾馬利，據報這名「歐霸之王」的父親及祖父都曾效皇家伊倫聯。

無緣隨傑志征亞冠

主帥朱志光祝願試腳成功

陳晉一在5月為傑志完成亞冠盃分組賽後，聯同另外兩名「藍鳥」小將前往西班牙參加傑志前帥甘巴爾統籌的「全球青年精英足球計劃」，受訓約半個月，終獲今次試腳機會。這名19歲左閘於2020年10月曾獲克羅地亞勁旅薩格勒布戴拿模邀請，到當地試訓兩周，但最終因疫情而不了了之，如今再有機會外流，意味他將未能隨傑志於下月19日到日本出戰亞冠16強，對泰國球隊巴吞聯。

陳晉一是港日混血兒，在老將丹尼受傷後，他在今屆亞冠4場分組賽均任正選左閘兼踢足全場；此外，他於2019年6月年僅16歲已做大港腳，至今有4場國際A級賽經驗，包括去年中作客巴林出戰3場世界盃外圍賽，但去年10月底他隨港足U23到日本參加U23亞洲盃外圍賽時違反隊紀及賽事防疫指引，被罰禁入港隊一年，無緣上月的亞洲盃外圍賽。「一仔」稱會盡全力在皇家伊倫聯教練團面前留下好印象，又不忘感謝各界幫助，「我現在只有19歲，出道短短不足4年已得到比其他人多的機會，感謝球會和教練等幫助」。傑志主帥朱志光亦祝願愛將能留在西班牙發展。

東方宣布11將約滿離隊

另邊廂，剛於亞協盃分組賽出線的東方龍獅，昨宣布有11名球員約滿，當中7人返港完成隔離後將正式離隊，包括費蘭度、李嘉耀、鍾偉強、林恩許、米基爾、伍家揚及呂卓芹，其餘4人為上季外借到友會的球員，分別為黃威、劉學銘、林樂賢及唐道碧。港足中場黃威日前已落實轉投理文。