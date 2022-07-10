體壇快訊：港欖挫韓國衛冕亞洲賽

港隊棍網世界賽排16寫歷史

世界女子棍網球錦標賽昨於美國煞科，港隊雖在最後一場名次賽以11：15不敵墨西哥隊，以第16名作結，但仍打破隊史最佳成績。隊長李孟瓊直言滿意成績，並指賽前集訓3個月改善團隊默契，是取得佳績的關鍵。

大埔深水埗港甲聯賽盃爭冠

兩支盛傳有意來季升班港超的地區球隊和富大埔及深水埗，將於今日下午5時45分在九龍灣公園球場舉行的港甲聯賽盃決賽爭冠，「預演」港超賽事。季軍戰於下午3時30分在同一球場開戰，由高力北區對沙田。

德女足里程碑戰旗開得勝

女子歐洲國家盃決賽周續於英格蘭上演分組賽，迎來第500場職業賽的8屆冠軍德國隊，在Ｂ組首戰以4：0大勝丹麥隊；同組的西班牙隊則以4：1擊敗芬蘭隊。D組方面，比利時隊將於明晨12時鬥冰島隊，而法國隊在明晨3時與意大利隊碰頭。

普加查環法壓雲加特居首

衛冕的普加查昨在環法單車賽第7站以3小時58分40秒完成賽事，力壓雲加特贏得分站冠軍。這名阿聯航空車隊的選手在總成績上，則以35秒優勢領先雲加特，暫列榜首。