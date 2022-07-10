劉慕裳世運破天荒摘銅 寫港隊歷史 近10場國際賽均奪牌

克服傷病登頒獎台感滿意

劉慕裳在空手道女子個人形賽事被編入A組，雖不敵世界排名第2的日籍名將大野光，但於分組賽仍以2勝1負晉級4強。首次出戰世運會的劉慕裳隨後面對世界「一姐」、西班牙隊的珊齊絲，以「泊拔塞」取得25.66分，惟以1.26分之差落敗，轉戰銅牌戰。

劉慕裳在銅牌戰面對意大利隊的卡莎莉，她以「北谷屋良公相君」應戰得26.28分，最終以0.74分力壓對手奪銅，近10次出戰國際賽皆有牌落袋。劉慕裳直言世運會的賽制有別其他比賽，加上不設雙季軍令策略需更加多變。她更透露賽前個多星期狀况不絕，自己亦已盡全力作賽，因此能夠贏得銅牌已十分滿意：「我病了整個星期，亦有3處舊患復發，以這個狀態來說，我好滿意自己的成績。」文化體育及旅遊局長楊潤雄賽後祝賀劉慕裳，讚揚她表現優異。

今屆世界運動會原定去年舉行，但因疫情改期，港隊共派出17名運動員參與8個項目。滾軸溜冰方面，王蘊妮昨在女子10000米記分淘汰賽未能完賽，譚芷澄於女子200米計時賽和500米衝刺賽皆未能晉級。