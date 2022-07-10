佐高域寫大滿貫歷史 32闖決賽超費達拿 鬥基茲奧斯爭溫網四連霸

溫網男單決賽 now612/670台 晚上21：00直播

世界排名第3的佐高域，僅在去年的年終賽曾與洛尼交手，當時直落兩盤勝出。他昨仗首盤第一發球成功率僅55%，並出現12次無壓力犯錯，三度輸掉發球局下以4：6落敗，連續兩場被對手先拔頭籌。

4強反勝洛尼 誓破對賽宿命衛冕

對手獲全場球迷助威，再加落後一盤的劣勢，並不足以讓佐高域投降。這名頭號種子次盤修正錯誤，把發球成功率提升至78%，成功重新主導戰局，以6：3扳回一城。洛尼大勢已去下，第3盤曾連輸3局落後1：5，並以2：6吞敗。佐高域第4盤力保發球局，以6：4奠勝，個人第32次打進大滿貫決賽，壓過31次的費達拿，成為網壇歷來最多次躋身大滿貫決賽的男球手。

除2020年因新冠疫情停辦，佐高域已連續4屆晉級溫布頓男單決賽，在老對手拿度日前因腹部肌肉撕裂退賽後，有望拉近兩者的累積大滿貫錦標總數差距。他下仗面對4強不戰而勝的基茲奧斯，對方雖首闖大滿貫決賽，但對賽往績兩戰全勝佔優。佐高域昨賽後強調「任務尚未成功」，盼今仗扭轉宿命擊敗該澳洲籍球手奪冠，「肯定的是，這場雙方會擦出不少火花。我們很久沒對壘，之前對戰我一盤也未贏過，希望借助大賽經驗，在這次交手得出不一樣的結果」。

雷芭堅娜封后成亞洲首人

至於昨晚舉行的女單決賽，由兩名大滿貫決賽新丁破天荒合演「亞非對決」。突尼斯籍的查比雅首盤藉對手多達17次無壓力犯錯，以局數6：3取得領先。雷芭堅娜次盤還以顏色，首局即破對手發球局；查比雅則四度出現破發機會，但悉數未能把握，被雷芭堅娜以6：2追平。雷芭堅娜決勝盤首局再度破發，並力保發球局不失，終再以6：2勝出，贏得個人首項大滿貫錦標兼寫亞洲球手歷史。