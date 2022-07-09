車路士力斟法蘭基迪莊 新班主親赴巴塞 經理人稱屬意投魔

保亞利被拍攝到與巴塞會長拿樸達、足球總監艾文尼和體育總監佐迪告魯夫會晤，勢爭取收購法蘭基迪莊。他上季結束後便與曼聯扯上關係，但傳言因未收到巴塞的1700萬鎊（約1.6億港元）欠薪，拖慢離隊進度。惟西班牙傳媒報道，迪莊經理人正與曼聯研究來投一事，並稱迪莊屬意再與「紅魔」新帥坦夏格合作，料不會加盟下季可出戰歐聯的車路士。

傳保亞利同時洽談交換達斯迪比

般費新季穿8號 韋舒亞掛靴傳執教鞭

據報保亞利此行另一計劃，是以明年約滿的西班牙隊後衛艾斯派古達及翼衛馬高斯阿朗素，交換巴塞守將達斯和前鋒迪比，又傳言會斥資1400萬鎊（約1.3億港元）簽入欲離開曼聯的37歲前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗），並將於日內向列斯聯翼鋒拉芬夏比洛尼報價5500萬鎊（約5.2億港元）。

曼聯同時傳言斥資1.3億鎊（約12.2億港元），「打包」阿積士鋒將安東尼馬菲奧斯及後衛利辛度馬天尼斯。此外，在曼聯的下季主場新球衣宣傳中，C朗仍是其中一個模特兒，但已缺席4天球隊操練的他，昨沒隨隊前往泰國踢季前熱身賽。另外，曼聯中場般奴費南迪斯下季改穿8號球衣，去季擁有這件戰衣的桑馬達已約滿離隊。至於利物浦已與後衛祖高美斯續約5年，熱刺翼鋒貝積雲則以2800萬鎊（約2.6億港元）落實回巢阿積士。

另外，30歲中場韋舒亞昨宣布掛靴，他年初轉投丹麥球會奧胡斯，據報或返阿仙奴執教青年軍。