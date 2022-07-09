恩師助少數族裔足壇追夢

盼藉足球助推動共融

All Black FC教練Bidjoua於6年前發掘簡嘉亨的潛質，由Medard加以培訓，包括贊助到新加坡等地學法，又以其人脈介紹他到愉園落班。Medard由親自指導足球，亦協助申請特區護照，如今見證簡嘉亨披上港足球衣，令他倍感欣慰，「要成為職業球員不容易，Khan是個鬥士，有永不放棄精神，帶給其他少數族裔青年希望」。Medard在2016年成立All Black FC，助居港少數族裔及難民藉足球與香港共融，「每個人應有均等機會，不能因為膚色或出身，抹殺他們貢獻社會的機會。當然我們不能令所有人都成為職業球員，但至少給予機會循正軌前進」。

鮑家耀讚昔日麾下態度積極

時任愉園教練鮑家耀（圖B中，受訪者提供）憶述，簡嘉亨（圖B左）跟操時態度積極，因而給予踢職業足球的機會，「我只是輔助，主要靠他勤力」，鮑家耀又建議對方踢得更放膽，「他以前在場上太少出聲，近年增強信心，多了主動跟隊友要波，但可再放膽一點，不能常擔心控失波」。他提及執教足球學校或青年軍時，發現不少南亞裔小將均有潛質，「他們態度不差，值得踢職業足球，只是港超機會空間小」。近年踢過港超的印巴裔小將，還有東方龍獅青訓王力威、天水圍飛馬的波比及晉峰的彭軍凡等，但他們先後約滿離開港超。簡嘉亨透露好友王力威正申請特區護照，盼成本地球員後爭取落班。