努力換認同 南亞裔港足感染同鄉 簡嘉亨踢出歸屬感

文：余瑋、圖：蘇智鑫

簡嘉亨英文全名是Jahangir Khan，生於巴基斯坦，10歲隨父母來港定居後，常到在家附近的通州街公園球場打板球，甚至是球隊隊長，曾獲選香港板球總會U17青年賽最有價值球員（MVP）。他更說：「如果我繼續打，相信可代表港隊。」然而他與朋友常被公園保安驅趕，令他「棄板投足」改踢波。Khan於11歲「半路出家」踢足球，笑言第一次在街場比賽連越位也不識，「當時未識廣東話，連教練和隊友的指示都聽不懂」。

戰後南亞首人 棄板球半途出家

踢波學粵語 獲賞識踏上職業路

讀畢中六，簡嘉亨沒再升學，來港初期，他只會英語或母語烏都語，因常流連球場，跟本地球員多交流，廣東話逐漸流利，同時憑速度嶄露頭角，15歲與同鄉好友王力威參加東方青年軍選拔，再獲All Black FC教練Bidjoua Eustache賞識。Khan視該隊創辦人Medard Koya為「足球上的爸爸」，Medard憶述Khan半年內已隨一隊練習，在一眾高大強壯隊友中脫穎而出，令他深信其潛質可做職業球員。

身兼車路士足球學校（香港）教練的Medard，還將Khan介紹給同事兼愉園教練鮑家耀，助Khan於2018年加盟當時在港甲的愉園，Medard說：「為了令Khan將來在港有更多機會發展足球生涯，我們要幫助他申請特區護照。」

申護照幾經波折 終圓夢成港腳

Khan初到愉園仍未是本地球員，獲鮑家耀先註冊做亞援，讓他一邊申請特區護照，一邊留隊首嘗港超職業賽。由2019年10月向入境處申請，直至2020年9月，他終獲護照成為香港人，「過程中要提交好多文件，包括審查家人背景，要球會寫信工作證明，花很多工夫，等待時間長」。因申請護照和註冊球員，Khan在當時愉園職員協助下，取英文名讀音改了中文名「簡嘉亨」，亦開始想代表港足。

簡嘉亨司職左翼，左腳純熟，視美斯為偶像，首季港超多在菁英盃上陣。愉園散班自降甲組後，他轉投另一港超隊冠忠南區，去年底於菁英盃對傑志梅開二度，首在職業生涯開齋。他今年4月首入選港足集訓名單，憑訓練落力及閉門友賽貢獻入球和助攻，成為亞盃外決選成員。這名21歲翼鋒上月友賽馬來西亞隊獲正選，首披港足球衣，在印度3場亞盃外均後備入替，共上陣65分鐘，成港足相隔逾半世紀再闖亞洲盃決賽周的一分子。他笑稱返港後曾被街坊或球迷認出，加上早前出席商場祝捷活動球迷雀躍合照，令他更有滿足和歸屬感。他另透露港足隊友中，跟在泰國集訓同房的黃威關係最好，「我們在港隊集訓時才開始熟絡，他很友善，常關照我，會像巴基斯坦的朋友叫我Jahangir」。

正面看待歧視 視港第二個家

簡嘉亨於21歲成為大港腳，起步比不少港將順利，但他未有自滿，跟南區續約後期望在累積港足經驗，於新一季港超表現更自信，「代表港隊後，自覺要再付出更多努力，包括改善失誤，希望繼續踢好波」。他已視香港為「第二個家」，盼自身經歷鼓勵更多居港南亞青年勿放棄目標，堅持努力等待機會，又正面看待少數族裔歧視問題，「這個世界任何地方都會有鍾意你或討厭你的人，凡事都有兩面，要靠自己心態面對」。