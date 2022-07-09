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2022年7月9日星期六
溫網女單首演亞非決戰 被指居莫斯科 俄裔哈薩克新星遭質疑
腹部肌肉撕裂 拿度棄戰4強留憾 基茲奧斯直入決賽
白禮達柏天尼獲判無罪 欺詐罪名不成立 涉貪風波落幕
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【明報專訊】（請看附圖）
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