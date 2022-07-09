白禮達柏天尼獲判無罪 欺詐罪名不成立 涉貪風波落幕

白禮達稱問心無愧還公義

白禮達被指在2011年非法向柏天尼提供200萬瑞士法郎（約1600萬港元），兩人解釋款項為柏天尼在1998至2002年擔任FIFA顧問的報酬，案件上月完成11日審訊。法官判辭指出，兩人口頭協議看來可信，相信款項確為柏天尼的酬金，因此判兩人無罪。

白禮達與柏天尼在庭外回應記者時笑臉迎人，白禮達感謝法庭證明清白，「我一直說問心無愧，沒有人生來完美，但我在FIFA工作44年，一直盡忠職守，很高興官司告一段落」。柏天尼稱喜見真相水落石出，「我不停地說，我一直與不公義搏鬥」。瑞士聯邦檢察署表示將研究判辭，再決定是否上訴。

卡塔爾世盃場內禁售酒精飲品

另據路透社報道，11月底揭幕的卡塔爾世界盃因主辦國為穆斯林國家，將不在球場內售賣酒類飲品，只於部分賽事前後容許在場外賣酒。主辦方表示稍後與FIFA公布提供酒精飲品計劃，強調目前該國已容許指定地方售賣及飲用酒類。根據卡塔爾法例，在公眾地方飲酒最高可判監6個月及罰款3000卡塔爾里亞爾（約6500港元）。