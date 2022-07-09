溫網女單首演亞非決戰 被指居莫斯科 俄裔哈薩克新星遭質疑

溫網女單決賽 now612/670台 晚上20：45直播

拒正面回應 稱長期穿梭不同地方

今遇查比雅同爭首座溫網后冠

溫網因俄羅斯入侵烏克蘭，禁止俄國及白俄羅斯球手參賽，但23歲女將早在4年前已為資源轉籍哈薩克，得以參賽更一路殺入女單4強。她昨日發揮穩定，甫開賽已成功把握首個破發機會，最終僅花1小時16分鐘，便以直落兩盤6：3淘汰羅馬尼亞籍名將夏納，近年因傷表現下滑的夏納全場更錄得9次發球雙錯誤。

雷芭堅娜挾17號種子身分首闖大滿貫決賽，以哈薩克籍女將在溫網寫下亞洲歷史，但因在俄國土生土長再被質疑，更被指仍以莫斯科為主要居所。她昨回應道：「我大部分時間都出戰巡迴賽，每周穿梭不同地方，有時在斯洛伐克訓練，亦在迪拜設有基地。我代表哈薩克已有一段時間，感激他們信任我，不想再回答類似問題。」

雷芭堅娜今晚挑戰2號種子查比雅，27歲的查比雅昨以盤數6：2、3：6及6：1，苦戰擊敗育有兩女兼年長7載的馬莉雅。生於突尼斯小鎮的她曾笑稱，自己屬於100%家鄉「製造」，曾拒絕美國邀請試訓，選擇留守突尼斯，希望以成績證明小國體壇的實力，又認為即使國家體育歷史、人口等不及其他國家，但一樣能憑努力打出成績。

她昨打入決賽後，表示希望感染年輕人勇於追夢，又自信擅長草地賽將成爭后優勢，這名上屆8強人馬憶述去年出局後，已表明今屆會以冠軍為目標，她說：「我就知道自己在多變的草地賽會有上佳發揮，但雷芭堅娜發球質素佳，來回板力量十足，不容輕視。」

黃澤林青年組男雙8強止步

另外，18歲港隊新星黃澤林昨續戰青年組男雙，伙拍美籍華裔球手鄭瑞惡鬥位列6號種子的波蘭及捷克拍檔。二人先輸一盤3：6後以6：1追平，但決勝盤搶十以6：10敗陣，繼青年組男單後再於8強止步，錯失個人三奪大滿貫青年組男雙冠軍的機會。成年組混雙方面，「英美組合」史古比斯基與嘉捷於決賽以盤數6：4及6：3，輕取澳洲籍的艾丹及史杜素，成為25年來首對達成衛冕夢的混雙拍檔。