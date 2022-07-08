車路士5.2億斟史達寧 締共識勢成首簽

與曼城只餘1年合約的史達寧，由於無法保證下季會擔正而決定離隊。車路士將前鋒盧卡古借予國際米蘭後，便積極斟介史達寧，終與曼城達成交易協議。暫時未知「藍戰士」能否趕及完成合約文件，好讓史達寧明日隨隊前往美國展開季前熱身賽。27歲的史達寧效力「藍月」7季，上陣339次入131球，助球隊四度在英超封王。另據德國《圖片報》報道，祖雲達斯就馬菲斯迪歷特轉會拜仁慕尼黑一事開會3小時，達成6400萬鎊（約6億港元）的轉會費交易協議，勢令車路士無緣簽入這名荷蘭國腳中堅。

賀拿2.5億投多蒙特簽約4年

傳韋舒亞掛靴掌阿仙奴青年軍

此外，多蒙特已與阿積士前鋒施巴斯坦賀拿簽約4年，基本轉會費為3100萬歐元（約2.5億港元）。賀拿上季為阿積士上陣43次入34球。至於上月約滿「蜜蜂兵」的33歲比利時隊中場韋素，宣布加盟馬德里體育會，合約為期1年。另外，韋舒亞已離開丹麥球會奧胡斯。這名30歲中場今年2月以自由身加盟該隊，在丹超上陣14次無入球。據報他或「收山」，返回阿仙奴擔任青年軍教練。