C朗缺操4天 拜仁否認斟介 傳不滿減薪去意已決 巴塞會長認晤經理人

曼聯於英國時間周一開操前，C朗據報今夏有意離隊，並以家庭為由，已連續缺席4天操練，勢不會隨隊出發到泰國和澳洲，出戰為期15天的季前熱身賽。英國《太陽報》報道，曼聯已決定不強人所難，今夏會讓C朗轉會，但不願意讓對方轉投車路士，有指拜仁已成為C朗的新東家熱門。不過，拜仁行政總裁簡尼昨表示，「C朗的踢法不符合我們的足球哲學」，否定這次收購機會。

另一間疑垂青C朗的非英超球會為巴塞隆拿，其會長拿樸達昨承認曾與C朗經理人佐治文迪斯會面，他說：「C朗？我不打算談論在會議上討論的球員，但了解一些市場上的球員總是好事。」C朗曾效力皇家馬德里9年，所以有報道指他不大可能加盟皇馬的宿敵巴塞。

馬古尼誤讚好隊友離隊傳聞

此外，C朗欲離開曼聯除因無緣參加下季歐聯外，據報被迫減薪25%也是其中一個重要原因，而隊長哈利馬古尼被發現在Instagram，對一則C朗不滿減薪而離隊的消息讚好，事後堅稱只是誤按了按鈕，但網民仍痛斥這名守將「沒有資格擔任曼聯隊長」。

轉會新聞專家羅曼奴透露，由於C朗去向成謎，所以曼聯仍未積極斟介約滿祖雲達斯的前鋒保羅戴巴拿。領隊坦夏格的收購首選一直是巴塞球星法蘭基迪莊，英媒稱雙方已同意轉會費為6500萬歐元（約5.2億港元），但就2000萬歐元（約1.6億港元）的浮動條款未達共識，亦未開始與這名荷蘭隊中場討論個人條件。另據英國《衛報》報道，法蘭基被巴塞拖欠1700萬鎊（約1.6億港元），也拖慢了他的轉會進度。羅曼奴續指出，曼聯第2名新兵會是快將簽約3年的丹麥隊中場基斯甸艾歷臣。

坦夏格頒守則遲到解僱

另據《鏡報》報道，坦夏格近日不滿麾下操練表現，已敦促各人嚴守規則，分別是任何訓練或團隊會議遲到的球員都會被解僱、禁止在比賽周喝酒、禁止球員起用私人廚師，並要求主要在卡靈頓訓練中心的食堂用膳，魚和蔬菜是主要食物，以及為控制球員體重，每周檢查體重指數（BMI）。